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Допомога лише по телефону. Чому швидкі перестали приїздити на виклики українців

Від початку медичної реформи українці стикнулись із тим, що стало складніше викликати лікаря додому. Накази урядовців дозволили сімейним лікарям самостійно визначати – приходити на виклик пацієнта або відмовити.

Стали жорсткішими і умови приїзду швидкої допомоги. Тепер бригада не виїздить до пацієнтів з високим тиском і болем у серці. У обох випадках людей наражають на небезпеку заразити інших та отримати ускладнення. Недоліки таких змін непокоять людей. Якщо у вас болі у серці або високий тиск – можете розраховувати лише на телефонну консультацію лікаря. Деталі у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати.

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