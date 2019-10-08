Допомога самотнім мамам і пенсіонерам. Як працюють фудбанки у Чехії

Проблеми голоду та харчових відходів світ уже навчився вирішувати. У розвинених країнах придумали фудбанк. Перший відкрився у США 1967 року. Принцип дуже простий – харчі з нетоварним виглядом чи простроченим терміном зберігання збирають в окремому місці і роздають нужденним. Сьогодні фудбанки стали популярними по всій Європі, чому їх немає в Україні, тому що у нас тотальна безконтрольність, а спеціально навчені умільці перебивають дату придатності, повертаючи товар на полиці.

У розвинених суспільствах придумали, як вирішити дві проблеми одночасно: нагодувати бідних і позбутися харчових відходів. Один з механізмів – фудбанки. Зокрема й у Чехії їх закріпили на законодавчому рівні.

Одна з найбільших мереж супермаркетів у Чехії. Тут щодня відсортовують те, що можна передати на благодійність. Насамперед – фрукти та овочі. В окремий ящик йде продукція з нетоварним видом або ж крайнім терміном споживання. Торік нужденним віддали понад тонну харчів.

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В узгоджений день вантажівка фудбанку приїжджає до супермаркету. І забирає відсортовані продукти.

Пані Віра керує найбільшим фудбанком Чехії. Її банк продовольства щорічно допомагає понад 20 тис. людей. Серед основних клієнтів – самотні мами та пенсіонери. Та аби отримати допомогу кожен має довести, що її потребує.

На складі працює восьмеро людей. Продуктові набори формують вручну. Пані Марія особисто слідкує за тим, щоб отримати товари від постачальників та відвантажити благодійним організаціям.

Серед делікатесів – м’ясні продукти та недешева випічка. Серед харчів є чаї у пом’ятій коробці, олія та крупи без чеського перекладу на етикетках. А ще консерви.

Нині у Чехії 15 фудбанків. Організація діє за рахунок благодійних пожертв, частину бюджету поповнює місцева влада.

До слова, як працює Фундація для українців Зустріч у Кракові.

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