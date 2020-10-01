Допомога ВІЛ-позитивним дітям: у Львові таксі безкоштовно возитиме лікарів

У Львові запустили Мобільну клініку для ВІЛ-позитивних дітей за участі UKLON. Це перша в Україні соціальна колаборація, коли онлайн-сервіс авто використовують замість дорогих інвестицій з придбання та утримання автівок.

Машини доправлятимуть медиків у найвіддаленіші куточки області, де допомоги потребуватимуть ВІЛ-позитивні діти. Головна мета роботи мобільних клінік – бути ближче до тих, хто потребує уваги лікарів та соціальних працівників.

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Зазвичай дітям, які народжуються з позитивним статусом, вкрай необхідний постійний догляд і лікування. А це не завжди можливо, особливо у віддалених регіонах.

Саме тому благодійний фонд Олени Пінчук ще 2009 року запустив мобільні клініки, які за 11 років допомогли тисячам пацієнтів.

Організатори кажуть, що першим пілотним регіоном для проекту стане Львів, але в планах поширити проект і по всім областям України. Нині на обліку у Львівській області – 280 дітей, які народжені від ВІЛ-позитивних жінок. У сімдесяти з них уже підтвердили хворобу.

Також лікарі підтвердили, що друга людина у світі вилікувалась від ВІЛ. Нею став 40-річний Адам Кастільехо.

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