Допомоги потребує син військової: йому збирають кошти на лікування в Ізраїлі

Сергій Кондрацький із маленького села на Хмельниччині просить врятувати його життя. В хлопця після травми випадково виявили страшну форму раку – саркому Юінга. За кілька місяців ця агресивна недуга вразила м’язи та кістки юнака.

Боротись за життя свого старшого сина почала пані Людмила. Жінка, яка на Донбасі боронила Україну, виявилась безсилою перед захмарними сумами, що виставили за лікування її дитини.

За кілька місяців Людмилі таки вдалось зібрати неймовірну суму – $200 тис. і відправити Сергія в ізраїльську клініку. Тамтешні лікарі ошелешили – дороговартісне лікування триватиме щонайменше рік.

Сергієві лише п’ятнадцять і він, як кожен підліток має безліч мрій. Але найзаповітніша – жити. Допомогти її здійснити може кожен небайдужий. Варто лише перерахувати якусь суму аби лікарі змогли врятувати його життя.

Сімейні кімнати в Охматдит

Комфортабельні кімнати відпочинку, замість добових очікувань у коридорі лікарні. В Україні вже четвертий рік діють кімнати відпочинку для батьків, чиї діти потрапили до медзакладів.

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