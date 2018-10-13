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Допоможе дискусія! Як зняти напругу у відносинах України та Угорщини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні в Ужгороді провів дискусію з українськими угорцями. Він побував на засіданні товариства угорської культури. І заявив, що хоче розв’язати питання подвійного громадянства та не зашкодити людям, які його мають. Жодних підстав звинувачувати їх у зраді Україні чи в сепаратизмі немає.

Міністр запропонував почати дискусію щодо  вирішення цієї проблеми. Закарпатські угорці просять зняти напругу, яка виникла після паспортного скандалу. Бо вона шкодить обом державам – Україні та Угорщині.

Скандал спалахнув, коли угорський консул видавав паспорти своєї держави українцям і радив приховувати цей факт. Київ вислав дипломата, Будапешт у відповідь вчинив те саме. Українські угорці кажуть – їхати із Закарпаття не хочуть.

А паспорт сусідньої держави хочуть, щоб легше знайти роботу за кордоном.

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Міністр закордонних справ говорив із закарпатцями і про закон про освіту, за яким місцеві угорці вчитимуть українську мову в школах. Цей факт дуже не подобається Будапешту, що у відповідь блокує співпрацю Києва з НАТО.

Закарпатські угорці кажуть – Будапешт забезпечує школи матеріалами. І хочуть більшої уваги українського міністерства освіти.

Павло Клімкін впевнений: напруженість треба зняти. З офіційним Будапештом проводитиме переговори, а у Києві вже вирішують, що додатково потрібно зробити для просування освітніх потреб Закарпаття.

До слова, паспортний скандал на Закарпатті: чи відкличуть консула та що загрожує порушникам закону.

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