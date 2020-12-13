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Дороги і тротуари скувала ожеледиця: наслідки негоди в Україні

Негода не полишає Україну. Уже третій день дороги та тротуари мов суцільна ковзанка. Лише там, де комунальники старанно працюють, вулицями можна їздити та ходити.

В Укравтодорі на сьогодні прогнозують подекуди ожеледицю, туман та дощ. Наразі маємо на шляхах десятки аварій і чимало людей по країні зазнали різних травм.

На Харківщині увечері випав крижаний дощ, сталося понад сотня аварій. На мосту Лева Ландау зіткнулися одразу 9 машин, а на Одеській майже одночасно сталося дві аварії, в якій постраждали три маршрутки і два легковики.

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Соцмережі рясніють відео, як люди добираються по кризі – ковзаються і повзуть на четвереньках. Слизько було у віддалених районах і в центрі. Дехто з мешканців сам купував сіль і посипав доріжки.

На суцільну ковзанку перетворився Луцьк. Усі тротуари вкрилися шаром льоду – через дощ, який іде від ранку і одразу замерзає. Ходити містом дуже складно, нарікають пішоходи, усюди дуже слизько. І майже ніде не посипано. Хоча така погода тримається вже кілька днів – комунальники вчасно на ожеледицю ніяк не реагують, кажуть городяни.

Слизько і в Дніпрі. Травмованих пішоходів побільшало в рази. Зросла і кількість аварій. Хоча комунальники звітують, на вулиці міста одразу відправили понад 70 одиниць спецтехніки.

Досі слизько і в Києві. І хоча крига скувала місто ще три дні тому, тротуари прибрані не всюди. За ожеледицю біля магазинів у столиці виписали 150 протоколів.

Зимові вихідні у Києві

У Києві масово відкривають гірськолижні траси та ковзанки – де покататися і скільки коштує.

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