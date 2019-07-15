Дороги розмило і вода по коліна: Чернівці після дощу

Від сильного дощу вулиці Чернівців перетворилися на бурхливі ріки.

Злива, що пройшла напередодні, наробила біди.

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За декілька хвилин рівень води на вулицях піднявся вище колін, дороги розмило. Рух транспорту ускладнився.

Чернівці після великих злив підтоплює постійно, тому місто порівнюють із Венецією. Сьогодні тут синоптики знову прогнозують зливи.

До слова, у Києві вдень пройшла сильна злива. На деяких вулицях автомобілі опинилися у воді до самого даху.

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