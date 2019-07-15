Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Дороги розмило і вода по коліна: Чернівці після дощу

Від сильного дощу вулиці Чернівців перетворилися на бурхливі ріки.

Злива, що пройшла напередодні, наробила біди.

Читайте: Коли припиняться дощі та прийде потепління: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

За декілька хвилин рівень води на вулицях піднявся вище колін, дороги розмило. Рух транспорту ускладнився.

Чернівці після великих злив підтоплює постійно, тому місто порівнюють із Венецією. Сьогодні тут синоптики знову прогнозують зливи.

До слова, у Києві вдень пройшла сильна злива. На деяких вулицях автомобілі опинилися у воді до самого даху.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

За 40 хв вода піднялась до метра! Затопило село Тисовець у Чернівецькій області
Град, зливи і шквали: на Україну насувається негода
Зламані дерева, дороги перетворилися на річки: зливи затопили п’ять областей України
Зливи та грози: циклон Axel затримається в Україні
Вулиці перетворилися на річки: злива затопила Запоріжжя
Дощові рибалки: у Києві чоловіки ловили рибу прямо на дорозі
За 20 хвилин води було вже по пояс! У Чернігові бояться чергової зливи
Новий асфальт змила стихія. Чому кожна злива у Луцьку – потоп

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка