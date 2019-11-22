Дороги в Україні будуватимуть за європейські гроші – Гончарук домовився про €900 млн

Дороги в Україні будуватимуть частково за європейські гроші. Про фінансування у Лондоні домовився прем’єр Олексій Гончарук.

Йдеться про 900 млн євро. Їх виділять ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. Гроші спрямують на реконструкцію автошляху Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях. Також вистачить і на північну ділянку об’їзної дороги навколо Львова. Загалом – це близько 300 км доріг.

Читайте: Відремонтував дорогу, але зробив її платною. Що таке концесія та де буде в Україні

Документи підписали у рамках Інвестиційного форуму ЄБРР для країн-членів Східного партнерства.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що новий уряд буде розбудовувати інфраструктурні об’єкти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.