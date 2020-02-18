Дослідник скіфської старовини та археолог: історія легендарного Бориса Мозолевського

Через підірване здоров’я, доля дала йому не довге, але визначне життя варте кінобіографії. Мова про Бориса Мозолевського – знаного українського археолога, дослідника скіфської старовини. Десятки розкопаних курганів та сотні артефактів – то не все, чим був талановитий науковець, він чудовий поет.

Один із найвідоміших символів України – золоту скіфську пектораль знайшов саме Мозолевський.

Шлях до пекторалі був тернистий. Археолог народився у незаможній родині на Миколаївщині. Від злиднів втік до Одеської льотної спецшколи. Після демобілізації з армії – аби прогодуватись працював на будівництві, кочегаром, згодом вступив заочно на історичний факультет Київського університету.

Знахідка життя була попереду – на Товстій могилі Дніпропетровщини. Гроші на експедицію і допомогу позаштатному археологові надав керівник Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату. Фартовий Мозолевський знайшов не пограбоване поховання цариці, її дитини з прикрасами і слугами.

21 червня 1971 року він став знаменитим, коли розгрібав мокру землю і не чекав несподіванок.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Полтавщині археологи знайшли скіфське золото та зброю.

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