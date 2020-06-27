Дослідники з Оксфорду обіцяють забезпечити людей вакциною від Covid-19 до кінця року

Щоб стримати коронавірус дослідники з різних держав працюють над створенням вакцин. Наукових груп майже 140. Але реальних успіхів досягли одиниці – вони зараз проводять випробування на людях.

А от дослідники з Оксфорда вже до кінця року обіцяють кількасот мільйонів доз. Якщо їм це вдасться, то це буде рекорд. Бо досі людство так швидко вакцин не винаходило.

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В той же час науковці Імперського коледжу Лондона на другому етапі досліджень, участі у якому беруть 300 добровольців. Розробляють вакцину на основі нуклеїнових кислот.

Більшість лабораторій розробників уже домовились із фармпідприємствами про масове виготовлення майбутньої вакцини. Сподіваються, що 2021 року зможуть виготовити і доставити 2 млрд доз різних вакцин по всьому світу.

Водночас у ВООЗ наголошують, що це оптимістичний прогноз, усе залежить від науковців. Саме тому фахівці та уряди держав-розробників закликають не конкурувати, а об’єднати зусилля.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус заявив, що немає жодної гарантії, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти коронавірусу.

Але, попри це, дослідження тривають і зараз вже випробовують більше 100 варіантів. У США ж почалося тестування не вакцини, а “коктейлю з антитіл” до Covid-19. На думку вчених, суміш двох видів антитіл повинна запобігти виникненню коронавірусу в організмі.

Розробленням і тестуванням антивірусного коктейлю займається американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc.

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