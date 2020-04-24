Доставка та напівготові страви. Як виживає ресторанний бізнес на карантині

Карантин дуже боляче вдарив по українському ресторанному бізнесу. До 40% закладів уже можуть не відкритися. Щоб вижити треба не впадати у відчай, кажуть досвідчені ресторатори, а швидко підлаштуватися до нових умов.

Зараз це доставка. Постачати українцям додому можна готові страви, напів-фабрикати чи так звані супові набори. Заклади, які встигли змінити формат, готують їжу щодня.

Шеф-кухар Олег робить соус для тайського супу том-ям. Якщо раніше здавалося, що приготування такої їжі краще віддати у руки професіоналів, тепер цей процес можна розділити навпіл. Клієнт отримує усі заготовки, рецепт і доводить страву до фіналу.

Фірмова страва – це качка по-пекінськи. До повноцінного приготування їй треба 20 хвилин у духовій шафі. Однак найпопулярніший у карантинні будні – борщовий набір. Інгредієнти розраховані до дрібниць.

Хто за першими стравами не скучив – точно не відмовиться від бургерів. Їх спакують до боксів, вкладуть рецепт, щоб не шукати підказок в інтернеті.

Факти ICTV раніше писали про роботу ресторанів та кафе під час карантину.

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