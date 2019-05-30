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Доступне житло на Херсонщині: скільки коштує та хто може отримати

Бюджетникам – безкоштовне нове житло, а жителям районів – дешеві квартири. На Херсонщині удосконалили державну програму індивідуального житлового будівництва на селі Власний дім. Тепер у районних центрах коштом бюджетів держави, області, районів і сіл доробляють недобудови минулих часів.

Ірина Бобиль планує, як завершити ремонт і оздобити квартиру. Молодий офтальмолог досі приголомшена подарунком від лікарні. Щойно влаштувалась на роботу, як отримала власне житло у новому будинку.

Багатоквартирний будинок у селищі Чаплинка – це недобудований 20 років тому райком партії. За програмою індивідуального житлового будівництва на селі Власний дім бюджети різних рівнів вклали в його добудову 27 млн грн.

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Сім квартир влада безкоштовно надала бюджетникам. Решту – на пільгових умовах, розкупили люди. Сергій Малюк узяв двокімнатну квартиру у кредит на 20 років. За пільговим кредитом сплачує фонду підтримки житлового будівництва на селі півтори тисячі гривень щомісяця. Вийшло дешевше, ніж на вторинному ринку.

З 2015-го в області щороку здають по одному будинку, зведеному за програмою Власний дім. Так планують завершити десяток недобудов. До здачі готується будівля у Таврійську, наступного року зведуть дім у Скадовську. Механізмом фінансування дешевого житла Херсонщина готова поділитися з іншими регіонами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кабмін виділив 40 млн грн на житло переселенцям-учасникам АТО.

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