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Доступні кредити 5-7-9%: як працює та хто має перевагу в отриманні

По дешеві кредити вже черга у 30 тисяч підприємців. Саме стільки подано заявок буквально за одну добу по всіх регіонах. Лише напередодні уряд презентував систему позик для бізнесменів 5-7- 9%.

Першим, кому пощастило отримати гроші, став вінничанин Павло Варшавський. Він узяв півтора мільйона гривень на обладнання для сучасного супермаркету.

Кредит вінничанин отримав під 7%і на п’ять років.

Але розраховує на зменшення процентної ставки, адже створить декілька робочих місць. Це одна з основних умов державної програми. Зменшити відсоток допомагає держава – цьогоріч в уряді на програму виділили 2 млрд гривень.

Нині кредит можна отримати в чотирьох державних банках. В установах кажуть, відмовити можуть за стандартних умов – непогашеній заборгованості чи негативній кредитній історії. Також позику  не нададуть на придбання об’єктів нерухомості чи некомерційного транспорту.

До слова, за прогнозами Міністерства фінансів, взяти участь у програмі Доступні кредити 5-7-9% зможуть близько 50 тис. позичальників.

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