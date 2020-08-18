Досвід США: як рятують бізнес орендарі квартир, машин та одягу

Економічний спад під час карантину позначився не лише на українцях. Зменшення заробітків або взагалі іх відсутність нині це міжнародна проблема. Навіть у благополучній Америці, де запас міцності був неабиякий, карантин потужно вдарив по економіці. І однійєю з найбільш постраждалих стала сфера спільного споживання. Простими словами – це бізнес орендарів.

З початком пандемії коронавірусу спільно користуватися авто, офісом чи квартирою із незнайомцями хочеться дедалі менше. Карколомне падіння прибутків фіксують низка компаній так званої шерінг-економіки. А ті, хто використовують платформи на кшталт Uber чи Airbnb для заробітку, серйозно замислюються: чи є майбутнє у такої бізнес-моделі?

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Американці зараз готуються до складних часів та затягують паски. Через пандемію у непростій ситуації опинилися багато працівників так званої економіки спільного споживання або вільного заробітку.

Багато людей, які спробували так працювати тепер бачать, що робота, насправді, не така доступна і не оплачується настільки добре.

А компанія Uber за минулі три місяці втратила майже $2 млрд. Кількість замовлень на поїздки впала на 73% порівняно із минулим роком. Але для багатьох платформа все одно лишається важливим джерелом заробітку.

Окрім того, карантин в Україні продовжується, однак крім безпеки людей влада намагається забезпечити і економічну стабільність.

Через фінансову кризу жодній країні світу не вдалося уникнути значного падіння, а тепер необхідно думати про те, як піднімати її.

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