Досвід, технології та вдосконалення. Продукція для школярів від компанії Тетрада

Хоч на календарі і літо, а у школярів канікули – українські виробники шкільного приладдя активно працюють, аби забезпечити у новому навчальному році учнів всім необхідним. Компанія Тетрада вже представила новинки до наступного навчального року.

Співробітники компанії розповідають, що повсякчас приймають участь у інноваційних міжнародних виставках, переймають досвід і новітні технології, удосконалюються.

Компанія Тетрада планує і надалі розвиватися, постійно тримаючи високі стандарти якості та безпечності своєї продукції, аби освіта була творчою, яскравою, а дитинство – щасливим.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як ремонтують та реконструюють школи на Закарпатті.