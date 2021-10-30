Довелося екстренно евакуйовувати Covid-хворих: чому на Одещині дефіцит кисню

У ніч на 27 жовтня із коронавірусного відділення Центру соціально-значущих хвороб екстренно евакуйовують 43 пацієнти, хворих на Covid-19. Причина – закінчився медичний кисень.

В Одеській обладміністрації пояснили, що того дня лікарня очікувала на необхідний газ для Covid-хворих, але його так і не доставили. Нині відділення пацієнтів не приймає, а кисню там досі немає.

Про ймовірність дефіциту на Одещині почали говорити ще минулого тижня. Тоді коли компанія-постачальник Лінде Газ Україна, повідомила, що призупиняє виробництво на планову профілактику.

Перерву у виробництві завод компенсував резервом у розмірі сотень тонн кисню. Але цього виявилося замало. А тому місцева влада пообіцяла виділити гроші на додаткове виробництво.

– На території Одеського регіону будуть працювати сім станцій, які самі будуть виробляти кисень. Сьогодні у нас в повному обсязі працюють Дунайська лікарня, Подільська та Арцизька, – каже директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталя Одарій-Захар’єва.

У МОЗ повідомляють, що до кінця тижня на Одещину має прибути ще 57 тонн медичного кисню.

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