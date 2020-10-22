Довічне ув’язнення за корупцію. Що думають юристи про питання Зеленського

Володимир Зеленський оголосив про проведення в Україні під час місцевих виборів 2020 всенародного опитування.

Серед питань є таке: чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Питання про довічне ув’язнення за корупцію, буквально вводить українських адвокатів в ступор: про які саме злочини йдеться і чому одразу найвище покарання?

Мовляв, навіщо вигадувати покарання для корупціонерів, коли вже передбачені законом 12 років тюрми з конфіскацією не виконуються.

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Колишній очільник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за 5 років роботи разом з НАБУ направив в антикорупційний суд понад 200 справ.

Судова система – це вершина айсбергу, і обвинувальні вироки їй не завжди дають впроваджувати. Віталій Шабунін, який рік був у складі антикорупційної Нацради при президентові України вважає, що Офіс генпрокурора та СБУ захищають окремих фігурантів кримінальних справ, і навмисне не допускає їх до антикорупційного суду.

Зменшення рівня корупції можливе лише за умови комплексу політичних, правових та організаційних механізмів, за умови ефективної судової системи.

Всенародне опитування 25 жовтня

13 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив про проведення в Україні під час місцевих виборів 2020 всенародного опитування.

Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань. Детальніше про опитування Зеленського читайте на Фактах ICTV.

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