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Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки

Житлові будинки, школа та палац культури постраждали внаслідок нічного обстрілу Одещини. Під час повітряного бою ударна хвиля пошкодила 15 будівель. В момент ворожого удару постраждала Катерина Іванівна, яка вибитим склом порізала ноги, спала у своїй кімнаті, а от її сусідку пані Ларису відкинуло ударною хвилею.

Люди кажуть, удар був настільки сильним та швидким, що їх не встигли навіть сповістити про ракетну небезпеку, тому усі вони були вдома. А росіяни скористались моментом та атакували південь України під час грози й потужного шторму. Усього випустили 7 безпілотників, три збили над Миколаївщиною, інші над Одеською областю.

З Чорного моря ворог вдарив трьома Калібрами з підводного ракетоносія. Майже усе було збито Силами протиповітряної оборони. Одна ракета все ж влучила у складське приміщення, на щастя, ніхто не постраждав.

В оперативному командуванні Південь зазначають, ворог продовжує застосовувати тактику змішаних нічних атак. Тому жителів регіону просять бути обачними, адже наближеність до моря збільшує ризики ворожих ударів.

Одеська область, ракетний удар, Факти ICTV
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