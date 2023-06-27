Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки

Житлові будинки, школа та палац культури постраждали внаслідок нічного обстрілу Одещини. Під час повітряного бою ударна хвиля пошкодила 15 будівель. В момент ворожого удару постраждала Катерина Іванівна, яка вибитим склом порізала ноги, спала у своїй кімнаті, а от її сусідку пані Ларису відкинуло ударною хвилею.

Люди кажуть, удар був настільки сильним та швидким, що їх не встигли навіть сповістити про ракетну небезпеку, тому усі вони були вдома. А росіяни скористались моментом та атакували південь України під час грози й потужного шторму. Усього випустили 7 безпілотників, три збили над Миколаївщиною, інші над Одеською областю.

З Чорного моря ворог вдарив трьома Калібрами з підводного ракетоносія. Майже усе було збито Силами протиповітряної оборони. Одна ракета все ж влучила у складське приміщення, на щастя, ніхто не постраждав.

В оперативному командуванні Південь зазначають, ворог продовжує застосовувати тактику змішаних нічних атак. Тому жителів регіону просять бути обачними, адже наближеність до моря збільшує ризики ворожих ударів.

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