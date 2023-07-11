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Христина Гавриш, Журналістка Факти ICTV

Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати

Родинам загиблих захисників доводиться проходити справжній бюрократичний котел, щоб отримати від держави законну фінансову допомогу.

Чоловік пані Тетяни Костянтин Бодинчук пішов на війну добровольцем в лютому цього року. Він вступив у 24 бригаду і потрапив у самісіньке пекло війни, під Бахмут. Там упродовж двох тижнів вони з побратимами обороняли так звану дорогу життя, шлях до міста, яким постачали все необхідне оборонцям міста.

В одному із боїв Костянтин отримав смертельне поранення. На Тетяну ж звалилося не лише горе, а й бюрократична несправедливість. Вони з чоловіком офіційно не одружені, хоч жили разом понад 8 років. І у документах він вказав її, як дружину. Однак за законом вона ніхто й отримати виплати чи соціальні пільги не може. Військкомат навіть заяву відмовився приймати. Жінка у відчаї, каже саме чоловік годував сім’ю. Як жити далі не знає, адже має ще й інвалідність та серйозні захворювання.

Відповідно до закону, сім’я військового, який загинув у бою має право на компенсацію у 15 мільйонів гривень. Ці гроші порівну розподіляють між найближчими родичами. Це батьки, діти, але лише неповнолітні, а також чоловік чи дружина, але лише офіційні. Адвокат Дмитро Йовдій переконаний, цей список не справедливий.

Нині у Верховній раді вже пройшов перше читання законопроєкт, який має розширити цей список. Додати до нього і повнолітніх дітей, і цивільних чоловіка чи дружину, ба навіть брата чи сестру, якщо вони єдині родичі. Та добиватися справедливості Тетяна може вже у суді, переконаний адвокат. Щоправда, для цього таки слід отримати офіційну відмову у виплаті.

Виплати військовим, Законопроект, Факти ICTV
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