Дозвіл на купівлю-продаж нерухомості: як змінилися процедура, попит та ціни на житло

Вперше від початку повномасштабної війни українцям дозволили продавати та купувати нерухомість. Досі реєстри були приховані в цілях безпеки.

Хоч і попит на купівлю критично малий, як на житло у новобудовах, так і на вторинному ринку, але ринок нерухомості починає потроху оживати. Особливо це стосується відносно безпечних регіонів, там забудовники починають розморожувати будівництва.

На угоди по нерухомості у воєнний період є перелік обмежень, щоб шахраї не активізувалися. Тепер заборонено купівлю-продаж за довіреністю, власник має особисто прийти до нотаріуса і підписати документи. Тобто громадяни, які виїхали за кордон у воєнний час продати свої квадратні метри не зможуть.

– Тому що раніше у мирний час майно відчужували по довіреності про яку власник навіть не чув, не бачив і представника ніколи не знав, так само буде обмежений перепродаж, тобто якщо хтось купить житло він зможе продати його лише через місяць, – говорить міністр юстиції Денис Малюська.

Ці обмеження ввели, щоб не було шахрайських схем з перепродажами. Оформляти угоди зможуть нотаріуси лише з чистою репутацією, Мін’юст формує перелік таких, і тільки їх підключатимуть до держреєстрів. Є також і територіальне обмеження.

– Де знаходиться майно, до нотаріусу того округу треба і їхати. Наприклад, якщо майно чи будинок зареєстровані у Львові, то доведеться звертатися виключно до львівських нотаріусів, – наголошує нотаріус Інна Бернадська.

На окупованих територіях купівля-продаж заборонена. У областях, де тривають бойові дії, будуть обмеження – Мін’юст зніматиме їх залежно від ситуації. Зараз українці переважно цікавляться нерухомістю у західних областях, де більш-менш спокійно та багато переселенців. Проте купувати бояться.

– Кожен ракетний удар чи по Києву, чи по Львову посилює побоювання, люди відкладають покупку. Люди, які втратили житло, для них це питання (купівлі житла – Ред.) першочергове, але вони теж вичікують, коли буде механізм компенсації від держави, – розповідає комерційна директорка компанії-забудовника Анна Лаєвська.

Ціни на квадратні метри більшість забудовників не переглядали, подекуди здорожчання на 3-5%. Далі все залежатиме від вартості будматеріалів. Натомість на вторинному ринку з оголошень, які вже почали публікувати, зростання від 10% до чверті на відремонтовані квартири з меблями, кажуть ріелтори. Як і з орендою, подорожчали квартири у західних областях, у столиці та регіонах, до яких найближче бойові дії, ціни точно впадуть.

– Купувати в Києві, Одесі, я не думаю що буде інвестор, або переселенці активно купуватимуть, будуть звісно угоди, але їх буде небагато, десь в липні збалансується ціна і ринок, – прогнозує президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Активніше українці, які цілими родинами залишилися без даху, купуватимуть будинки у селах, бо це найдешевше. Тим часом, на сайтах з оголошень вже з’являються квартири зі зруйнованих Ірпеня, Бучі, Чернігова, житло продають у вцілілих будинках. Поки ціни суттєво не менші за довоєнні, та і попиту великого нема.

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