Drive for Life Fest у Коломиї: чим унікальний та програма фестивалю
У Коломиї на Прикарпатті триває Drive for Life Fest. Це фестиваль, де адреналін дає змогу відчути життя.
Відчайдухи там можуть стрибнути з парашутом, покермувати літаком, поганяти на автівках карколомними трасами та здивувати глядачів звуком колонок своїх машин – гучнішими за рев літака.
Фестиваль Drive for Life унікальний для Європи.
Адже тут одночасно поєднано одразу кілька напрямів – авто-, мото- та авіатехніки.
Фестиваль у Коломиї відбувається усьоме, і цьогоріч триватиме три дні. Очікують, щонайменше, 15 тисяч гостей.
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До слова, у День народження Кузьми, якому напередодні мало виповнитись 51 рік, у Львові влаштували феєричне дійство.