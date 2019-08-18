Drive for Life Fest у Коломиї: чим унікальний та програма фестивалю

У Коломиї на Прикарпатті триває Drive for Life Fest. Це фестиваль, де адреналін дає змогу відчути життя.

Відчайдухи там можуть стрибнути з парашутом, покермувати літаком, поганяти на автівках карколомними трасами та здивувати глядачів звуком колонок своїх машин – гучнішими за рев літака.

Фестиваль Drive for Life унікальний для Європи.

Адже тут одночасно поєднано одразу кілька напрямів – авто-, мото- та авіатехніки.

Фестиваль у Коломиї відбувається усьоме, і цьогоріч триватиме три дні. Очікують, щонайменше, 15 тисяч гостей.

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До слова, у День народження Кузьми, якому напередодні мало виповнитись 51 рік, у Львові влаштували феєричне дійство.

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