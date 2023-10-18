Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
ДРОНИ атакували РОСІЮ | БЕРКУТІВЦІ отримали свої ВИРОКИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Атака Запоріжжя;
– Обстріл Дніпропетровщини;
– Удари по Донеччині;
– Евакуація дітей з прифронтових територій;
– Відновлення ліцею в Бородянці;
– Вироки по справі розстрілів на Майдані;
– Дрони атакували РФ;
– Допомога громадам від бізнесу/
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:00 (18.10.2023).
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