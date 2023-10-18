ДРОНИ атакували РОСІЮ | БЕРКУТІВЦІ отримали свої ВИРОКИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Атака Запоріжжя;

– Обстріл Дніпропетровщини;

– Удари по Донеччині;

– Евакуація дітей з прифронтових територій;

– Відновлення ліцею в Бородянці;

– Вироки по справі розстрілів на Майдані;

– Дрони атакували РФ;

– Допомога громадам від бізнесу/

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