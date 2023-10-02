Дрони пошкодили виробництво ракет Ха-59 в РФ | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Візит дипломатів ЄС до Києва: ключова тема розмови— санкції проти РФ:

– Шмигаль зустрівся з делегатами МВФ, обговорили кредитну програму на суму понад 15,5 млрд доларів;

– У Херсоні помер поліцейський, який під час ранкового обстрілу окупантів рятував людину;

– На Херсонщині загинув чоловік, який незаконно розміновував території;

– Окупанти обстріляли Нікополь: поранено чоловіка, є масштабні руйнування;

– Внаслідок атаки дронів на Смоленськ пошкоджено виробничу базу ракет Ха-59;

– На Хмельниччині ув’язнили зрадника, який працював на РФ.

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