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Другий етап медичної реформи. Як зміниться українська медицина

1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Принцип гроші ходять за пацієнтом тепер поширюється від поліклінік на майже всі медичні заклади. А потрапити на безкоштовну консультацію до вузькопрофільного фахівця можна лише через електронне направлення сімейного лікаря.

Перший контакт з лікарем буде лише у тому разі, якщо пацієнт погано почувається, або відчуває, що може бути хворим на респіраторне захворювання чи коронавірус. Тоді він має зателефонувати своєму сімейному лікарю. Згідно з нововведеннями, нацслужба здоров’я тепер виділятиме медзакладам фіксовані суми за виконані послуги. Докладніше у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, столичні медики отримають доплату за роботу з пацієнтами з підтвердженим коронавірусом. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

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