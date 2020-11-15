Другий тур виборів мера Українки: порушення та низька явка

У місті Українка на Київщині обирають міського голову. Там за посаду змагаються представники Слуг народу та ЄС. За даними на першу половину дня у них майже однакова кількість голосі.

Перший тур виборів жоден з кандидатів на посаду мера міста не набрав потрібної кількості голосів.

Сьогодні за головне крісло міста змагаються Оксана Кирилюк від Слуги народу та Олександр Туренко від ЄС.

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15 листопада люди кволо йдуть голосувати. Ажіотажу на дільницях немає. Усі дільниці відкрились вчасно. Однак без порушень не обійшлося. Спостерігачі скаржаться, що на більшості дільниць не вистачає урн, куди мали б кидати бюлетені. Замість 6, як це потрібно за законом, на всіх дільницях їх по 4. А на одній із дільниць почали підраховувати голоси від самого ранку, коли так ще не відбувся сам процес волевиявлення.

Другий тур виборів в Одесі

Другий тур мерських перегонів в Одесі проходить без значних порушень. Вчасно не відкрилися кілька виборчих дільниць, здебільшого через запізнення представників комісій.

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