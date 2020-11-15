Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Другий тур виборів мера Українки: порушення та низька явка

У місті Українка на Київщині обирають міського голову. Там за посаду змагаються представники Слуг народу та ЄС. За даними на першу половину дня у них майже однакова кількість голосі.

Перший тур виборів жоден з кандидатів на посаду мера міста не набрав потрібної кількості голосів.

Сьогодні за головне крісло міста змагаються Оксана Кирилюк від Слуги народу та Олександр Туренко від ЄС.

Дивіться: Активність виборців менша, ніж 25 жовтня: історичні вибори мера Луцька

15 листопада люди кволо йдуть голосувати. Ажіотажу на дільницях немає. Усі дільниці відкрились вчасно. Однак без порушень не обійшлося. Спостерігачі скаржаться, що на більшості дільниць не вистачає урн, куди мали б кидати бюлетені. Замість 6, як це потрібно за законом, на всіх дільницях їх по 4. А на одній із дільниць почали підраховувати голоси від самого ранку, коли так ще не відбувся сам процес волевиявлення.

Другий тур виборів в Одесі

Другий тур мерських перегонів в Одесі проходить без значних порушень. Вчасно не відкрилися кілька виборчих дільниць, здебільшого через запізнення представників комісій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Активність виборців менша, ніж 25 жовтня: історичні вибори мера Луцька
Активність виборців менша, ніж 25 жовтня: історичні вибори мера Луцька
Явка у другому турі місцевих виборів не перевищує 10%
Явка у другому турі місцевих виборів не перевищує 10%
В Одесі другий тур місцевих виборів: чому низька явка та чи дотримуються карантинних обмежень
В Одесі другий тур місцевих виборів: чому низька явка та чи дотримуються карантинних обмежень
Другий тур виборів в Одесі: спостерігачі виявили низку порушень
Другий тур виборів в Одесі: спостерігачі виявили низку порушень
Місцеві вибори 2020: у Луцьку та Українці фіксують перші порушення
Місцеві вибори 2020: у Луцьку та Українці фіксують перші порушення
В Україні проходить другий тур місцевих виборів – хто балотується
В Україні проходить другий тур місцевих виборів – хто балотується
Партія Гройсмана братиме участь у наступних парламентських виборах
Партія Гройсмана братиме участь у наступних парламентських виборах
Чи вплине карантин вихідного дня на другий тур виборів
Чи вплине карантин вихідного дня на другий тур виборів
Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка