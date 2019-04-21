Другий тур виборів: спостерігачі фіксують порушення на дільницях

Українці голосують активніше та продуктивніше ніж у першому турі: станом на 11.00 явка виборців становить 18%. Найбільша явка у Запорізькій та Полтавській областях, найменша на Закарпатті.

По всій Україні не відкрилася лише одна дільниця – на Донеччині у селі Лебединське. Поліція з’ясовує подробиці та вже відкрила кримінальне провадження.

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Порушення не системні, але фіксувалися. На Одещині та Київщині спостерігачів ГО Опора не пускали на виборчі дільниці. На Хмельниччині не вистачило скриньок для голосування, а в кількох областях люди хотіли проголосувати без паспортів.

Фіксують також і незаконну агітацію. Голосування моніторить 2700 міжнародних спостерігачів.

Біля будівлі ЦВК все спокійно – там чергують правоохоронці.

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за другим туром виборів 2019 онлайн.

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