ДТП на Сумській: у справі Зайцевої може з’явитися ще один фігурант

Прокуратура не виключає кримінального провадження стосовно головного слідчого по резонансній харківській аварії з 6 загиблими і 6 постраждалими – Ігоря Волкова.

Адже, на думку учасників процесу, саме він не зібрав головні докази по справі. Чому ж не зробили це раніше – прокурор сказав, аби не тиснути на суд.

На засідання сьогодні з`явилися майже всі потерпілі – приїхали із Києва, Кременчука, прийшла і Жанна Власенко, яка на момент ДТП була вагітна. Всі потерпілі заявили про готовність до фінальної частини суду – дебатів, хоча у справі так і лишилося чимало питань.

Адвокат Дронова вимагає оголосити недовіру харківським експертам, які не змогли встановити швидкість Lexus, і викликати дніпрян, які цю швидкість без проблем вирахували. Дніпрян суддя слухати не захотів, а от харківських експертів викликав на наступне засідання – розглядатиме недовіру за їхньої присутності. Але це швидше формальність.

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У справедливе покарання потерпілі не вірять, адже у справі лишилося чимало запитань. Зайцева дійшла до фіналу з пом`якшенням, а це з великою вірогідністю – дві третини від максимального терміну. І без обтяження – адже прокурори так і не визнали, що водійка була під дією наркотичних речовин.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 людей.

Опубліковано Cічень, 29 в 10:42



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