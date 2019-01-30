ДТП на Сумській: Зайцевій можуть не дати максимальний строк
У Київському суді Харкова, де розглядають справу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, яких звинувачують у ДТП, де загинуло 6 людей і 6 постраждали, нарешті, оголосили дебати.
Вони почнуться 6 лютого, потому оголосять вирок. До фіналу суд підійшов із багатьма не з`ясованими питаннями.
Слідство не встановило червоний автомобіль, з яким могла ганятися Зайцева. Експерти не визначили швидкість її Lexus й уникли відповіді, чи була дівчина у стані наркотичного сп`яніння.
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Тому Олена Зайцева може отримати менше, ніж максимальне покарання. Потерпілі скаржаться: експерти не змогли чи не захотіли трактувати факти, але і загалом судовий процес викликає багато запитань.
Чим закінчиться суд по ДТП на Сумській у Харкові?
До слова, прокуратура не виключає кримінального провадження стосовно головного слідчого по резонансній харківській аварії з 6 загиблими і 6 постраждалими – Ігоря Волкова.