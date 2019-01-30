ДТП на Сумській: Зайцевій можуть не дати максимальний строк

У Київському суді Харкова, де розглядають справу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, яких звинувачують у ДТП, де загинуло 6 людей і 6 постраждали, нарешті, оголосили дебати.

Вони почнуться 6 лютого, потому оголосять вирок. До фіналу суд підійшов із багатьма не з`ясованими питаннями.

Слідство не встановило червоний автомобіль, з яким могла ганятися Зайцева. Експерти не визначили швидкість її Lexus й уникли відповіді, чи була дівчина у стані наркотичного сп`яніння.

Читайте: ДТП можна було уникнути. Нові подробиці у справі Зайцевої

Тому Олена Зайцева може отримати менше, ніж максимальне покарання. Потерпілі скаржаться: експерти не змогли чи не захотіли трактувати факти, але і загалом судовий процес викликає багато запитань.

Чим закінчиться суд по ДТП на Сумській у Харкові?

Результати

До слова, прокуратура не виключає кримінального провадження стосовно головного слідчого по резонансній харківській аварії з 6 загиблими і 6 постраждалими – Ігоря Волкова.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Явка без адвоката: справу про ДТП з Тігієвою затягують
Потрійна ДТП на Одещині: загинули двоє поліцейських
ДТП на Сумській: у справі Зайцевої може з’явитися ще один фігурант
На Закарпатті зіткнулися п’ять авто, 7 осіб постраждало
Уламки по всій дорозі: у Дніпрі Volkswagen п’яного водія влетів у дерево
На Черкащині вантажівка з боєприпасами злетіла у кювет
Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою
Як опіати вплинули на організм Зайцевої: суд повторно допитує експертів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка