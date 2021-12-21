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ДТП, смерті та травми: якими стали наслідки снігопаду у різних областях України

Оксана Гутцайт Анастасія Гевко редакторка стрічки

Опади та різке зниження температури призвели до ускладнення руху та великої кількості аварій на українських дорогах.  

Напередодні ввечері неподалік Рівного зіткнулися одразу 8 автомобілів, деякі злетіли на узбіччя. 

Також через ожеледицю почастішали аварії на Волині: біля Володимира в ДТП постраждали семеро людей. 

З наслідками зіткнулись і на півдні країни: на трасі Одеса-Миколаїв Жигулі занесло й відкинуло прямо у вантажівку, загинули двоє людей.

У Запоріжжі через негоду втричі побільшало аварій: за один день їх сталося майже 40. Так, неподалік обласного центру, легковик врізався у фуру. Травмованих водія і пасажирку госпіталізували. 

Тим часом у Карпатах виникли проблеми з проїздом через перевали, на дорогах – ожеледиця. У горах хуртовина й високий рівень лавинонебезпечності. 

Багато клопоту завдала негода і в столиці. Через снігопад Київ завмер у рекордних заторах загальною довжиною понад півтисячі кілометрів. 

Сталися десятки аварій. І хоча вночі місто прибирали три сотні спецмашин, ситуацію це не врятувало. Вулиці швидко вкривалися ожеледицею. 

Відсьогодні в столицю у годину пік заборонено в’їжджати вантажівкам.

Через слизькі шляхи страждали й пішоходи – травмувалися десятки людей. Двірники не встигають прибирати сніг. 

Бути обережними варто і завтра: по всій країні прогнозують морози. Найсильніші в горах – уночі до –23, та на Харківщині – до –17. Потеплішає, за прогнозом синоптиків, тільки на вихідних.  

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Затори та ДТП у Києві: яка ситуація на дорогах через ожеледицю

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