ДТП, смерті та травми: якими стали наслідки снігопаду у різних областях України

Опади та різке зниження температури призвели до ускладнення руху та великої кількості аварій на українських дорогах.

Напередодні ввечері неподалік Рівного зіткнулися одразу 8 автомобілів, деякі злетіли на узбіччя.

Також через ожеледицю почастішали аварії на Волині: біля Володимира в ДТП постраждали семеро людей.

З наслідками зіткнулись і на півдні країни: на трасі Одеса-Миколаїв Жигулі занесло й відкинуло прямо у вантажівку, загинули двоє людей.

У Запоріжжі через негоду втричі побільшало аварій: за один день їх сталося майже 40. Так, неподалік обласного центру, легковик врізався у фуру. Травмованих водія і пасажирку госпіталізували.

Тим часом у Карпатах виникли проблеми з проїздом через перевали, на дорогах – ожеледиця. У горах хуртовина й високий рівень лавинонебезпечності.

Багато клопоту завдала негода і в столиці. Через снігопад Київ завмер у рекордних заторах загальною довжиною понад півтисячі кілометрів.

Сталися десятки аварій. І хоча вночі місто прибирали три сотні спецмашин, ситуацію це не врятувало. Вулиці швидко вкривалися ожеледицею.

Відсьогодні в столицю у годину пік заборонено в’їжджати вантажівкам.

Через слизькі шляхи страждали й пішоходи – травмувалися десятки людей. Двірники не встигають прибирати сніг.

Бути обережними варто і завтра: по всій країні прогнозують морози. Найсильніші в горах – уночі до –23, та на Харківщині – до –17. Потеплішає, за прогнозом синоптиків, тільки на вихідних.

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