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ДТП у Полтаві: як бізнес-вумен, що збила насмерть дитину, уникає відповідальності

Зам’яти трагічну ДТП намагаються в Полтаві. Там місцева бізнес-вумен, власниця кількох ресторанів – Наталя Саєнко на пішохідному переході збила 15-річного хлопчика. Дитина зазнала важкої травми черепа, 2 місяці була в комі і померла.

Весь цей час Саєнко продовжувала їздити за кермом, а слідчі навіть не оголосили їй підозру. Тож мешканці Полтави влаштували мітинг. В апеляційному суді Полтави ажіотаж – понад сотня людей вимагає справедливого розслідування гучної аварії.

Свідки запевняли – швидкість авто була понад 70 км/год, а жінка навіть не гальмувала, аби уникнути зіткнення, кажуть батьки. Водійку вже затримували п`яною за кермом, тричі  – за перевищення швидкості.

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Адвокат твердить – хлопчик сам винен – його підзахисна точно знає, що їхала не більше 50 км/год, а підліток несподівано вискочив на дорогу на велосипеді. Це міг би підтвердити запис з відеореєстратора, але  одразу після ДТП знайомий водійки на очах у поліцейських забрав відеореєстратор і повернув наступного дня порожнім.

Врешті – слідчі оголосили підозру Саєнко. Добилися і відсторонення слідчого та прокурора. Однак  спочатку жінку тримали під домашнім арештом, потім – під нічним, а кілька днів тому підозрювану помітили в Києві, на виставці рестораторів. Хоча в заяві вона вказала, що їде лікуватися.  Та прокурор нічого страшного в тому  не бачить,

Суддя наказав Саєнко врешті здати паспорт, але залишив нічний арешт, аби підозрювана могла займатися бізнесом. Потерпілі обурені – Саєнко може впливати на свідків, більшість з них уже змінили свої свідчення на її користь.

До слова, Факти ICTV розповідали про нові покарання за ДТП.

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