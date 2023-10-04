Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– Репортаж із Херсона;
– ДТП у Венеції — загинуло четверо українців;
– Вступ України в ЄС: Євросоюз готується оголосити про початок переговорів;
– Розслідування гучної справи Майдану завершено — ДБР;
– Олена Кондратюк разом з партнерами передала допомогу курсантам ВМС;
– У запорізькій спецшколі для дітей із вадами зору відкрили укриття;
– Іпотерапія на Харківщині.
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