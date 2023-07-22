Дубляж українською не зникне: як тривала боротьба за рідну мову в кіно

Український дубляж в кінотеатрах нікуди не зникне – із законопроєкту про англійську мову прибрали норму про скорочення дубляжу кіно, адже саме вона викликала палке обурення в українців. Таке рішення ухвалив профільний комітет парламенту, який і виносив законопроєкт. Тож на ухвалення потрапить вже оновлена версія без скорочення дубляжу.

Саме якісний україномовний дубляж дозволив нам дивитися хороше іноземне кіно, як своє. Саме він розвернув глядача обличчям до україномовного кіно. А від цього виграв і вітчизняний кінематорграф.

Український дубляж довів: якісне зарубіжне кіно нашою мовою звучить значно краще, ніж російською. Комплекс меншовартості поступово руйнувався, адже українською у фільмах заговорили і прості люди, і аристократи. Дебютом для вітчизняного дубляжу був телесеріал Альф на ICTV. А от справжньою революцією став мультфільм Тачки.

Голос Павла Скороходька ви не могли не чути. У мультфільмі Льодовиковий період саме Павло подарував лінивцю Сіду таку кумедну шепеляву вимову. А ще Тімон у мільтфільмі Король Лев – це також Павло. Актор переконаний, що український дубляж – це окреме культурне явище.

Павло – один з тих, хто став на захист галузі, коли стало відомо про можливе скорочення обсягів дубляжу у кінотеатрах. Його петиція на сайті президента всього за три дні назбирала необхідні 25 тис. підписів і невдовзі налічувала майже 30 тис. Зауваження почули у профільному комітеті парламенту. Тож, актори дубляжу цьому тішаться, бо це і збереження індустрії, і популяризація української в суспільстві.

Український дубляж неабияк затребуваний, адже 70% кінопрокату становлять закордонні фільми, озвучені українською. Від цього Україна отримує чималі іноземні інвестиції від таких кіновиробників як Universal, Disney, Warner Brothers, які повністю оплачують якісний дубляж.

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