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Дублювали світові стрічки українською. Хто отримав телевізор від Sweet TV

Коли о 8 ранку тебе турбує телефонний дзвінок, то менше за все очікуєш почути – вітаємо, ви виграли телевізор. Проте Андрій Усенко розповідає, що сталося саме так. Подзвонили з радіостанції, де в прямому ефірі розігрували подарунок від он-лайн-кінотеатру Sweet TV.

Співробітники Sweet TV розповідають, що присвятили активність спеціально до проекту, в якому Голівуд розмовляє українською – тобто наші вітчизняні зірки дублювали світові хіти солов’їною.

Позитивні емоції дуже важливі в нашому житті. Тож нам хотілося підтримати українців в теперішній нелегкий часи. Тож вирішили дарувати свято щодня.

Справжній фанат спортивних заходів Андрій розповідає, що новенький телевізор стане у пригоді, щоб дивитись улюблені спортивні трансляції.

Факти зібрали для вас ресурси, де в Україні можна легально дивитися кіно та серіали онлайн і скільки це коштує.

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