Дуби Шевченка єднають Україну – загальнонаціональна екологічна акція

На Черкащині започаткували загальнонаціональну екологічну акцію Дуби Шевченка єднають Україну. Її суть полягає в тому, щоб врятувати багатовікові та пам’ятні дуби періоду життя Тараса Шевченка, а саджанці з жолудів цих дерев висадити по всій Україні. Втім, ця ініціатива не лише відроджує спадщину, а й рятує нашу екосистему.

До наших часів у селі Будище збереглося три дуби, яким по 800 років. Зібрані з них жолуді на насіння проростять, аби потім висадити саджанці.

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Моринці – колиска українського поета-пророка. Тут висадили десять саджанців дубів з жолудів, зібраних на Чернечій горі два роки тому.

Екологічна акція, започаткована на Черкащині – відродження спадщини і екосистеми, переконані науковці.

Дерева-спадкоємці вікових дубів помандрують Україною. Частина паростків з Канева поїдуть на Донеччину. А згодом висадять навіть у Стамбулі у Тарасовому саду.

До слова, відома актриса приєдналася до акції на підтримку Сенцова.

Опубліковано Жовтень, 11 в 14:58



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