Душ з туалетом та інтелектуальні ліжка: як у Харкові відремонтували лікарні

У Харкові після ремонту відкрили відділення у шести лікарнях – у медичних закладах десятки років не міняли вікна, двері, систему опалення та водопостачання. Реконструкція стала можливою завдяки підтримці Європейського Союзу.

Дірявий лінолеум, щілини у дверях, ліжка дерев’яні та залізні, зібрані з усіх усюд – це кардіологічне відділення Харківської обласної лікарні. Ремонту тут не було 30 років – від самого відкриття. Операційна, палати й туалети – суцільна радянщина.

А на іншому крилі цього ж відділення – просто Європа. У кожній палаті – душ з туалетом, нові вікна, двері, реанімація із інтелектуальними ліжками та новим обладнанням. Так уже за місяць виглядатиме все відділення, кажуть лікарі.

У цій лікарні відремонтували ще три відділення – замінили іржаві труби, сантехніку, провели енергоощадне освітлення та опалення. Загалом витратили 15 млн грн. Майже 13 – гроші Європейського інвестиційного банку, решта – обласного бюджету.

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У лікарні чорнобильців була обвалена плитка на стінах, дірки в підлозі, а у підвалі по пояс води і нечистот. Десятки років сюди не виділяли ні копійки – ні на ремонт, ні на обладнання.

Тут за кредитні гроші відремонтували операційну і вперше за десятки років закупили обладнання – профінансувала область. Та це лише десята частина того, що треба негайно ремонтувати.

Загалом за європейські гроші відремонтували шість медзакладів – відділення в обласному перинатальному центрі, травматологічній та обласній дитячій лікарнях. На це пішло понад 50 млн грн. Ще вдвічі більше витратять на сім об`єктів, які відновлять до кінця року.

Європейський банк надав гроші під низькі відсотки, їх використання контролюють представники ООН. Програма розвитку діє також у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях – регіонах, які постраждали від війни і прийняли тисячі переселенців із тимчасово окупованих територій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Миколаєві розвалюється дитяча лікарня.

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