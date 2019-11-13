Два американські катери Island включили до складу ВМС

В українського військово-морського флоту поповнення. Синьо-жовті прапори підняли на двох швидкохідних катерах типу Айленд – Старобільськ і Слов’янськ.

Їх передали Сполучені Штати Америки ще 2014-го року, але через бюрократичні перепони потрапили вони до нас менше місяця тому.

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Минулого тижня катери пройшли випробування на воді, а команди навчались на військовій базі в Балтіморі.

Катери патрулюватимуть Чорноморську акваторію і вестимуть боротьбу з піратством та нелегальними мігрантами. Також до складу ВМС включили аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що для ракет Нептун збудують катер.

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