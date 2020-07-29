Два місяці лікували – і не бачили пневмонії: у Полтаві розслідують смерть жінки

У Полтаві від пневмонії померла 46-річна жінка, а от її близькі впевнені, померла вона через недбалість лікарів.

Протягом двох місяців кілька лікарів як приватної, так і державної клініки лікували жінці що завгодно – ендокринну систему, суглоби, серце, однак жоден з них не звернув увагу на легені.

Донька померлої каже, здали купу аналізів, маму оглядали різнопрофільні лікарі. Жоден не запідозрив запалення легенів, а коли, нарешті, виявили – було пізно.

Лише 2 липня, коли Наталі почали лікувати ще й суглоби, лікар обласної клініки направив на рентген. Медики побачили знімок і жахнулися. Пневмонія третього ступеня, потрібна термінова госпіталізація, та в лікарні сказали, це можливо лише після тесту на Covid-19. Чекати результат ПЛРу довелося кілька днів. Тим часом Наталя просто вмирала вдома, каже донька.

Дивіться: Не коронавірус, а серцево-судинні хвороби: чому зросла смертність і поради лікарів

Коли з негативним ПЛР її госпіталізували, вона померла в реанімації. Єлизавета звинувачує в смерті матері лікарів, як приватної клініки, так і обласної клінічної лікарні, бо ніхто з них, каже, не зміг поставити правильний діагноз.

Єлизавета написала звернення до поліції, там відкрили провадження. Якщо службову недбалість медиків доведуть, їм загрожує тюрма.

На жаль, це не поодинокий випадок лікарської недбалості. У Житомирській області 70-річного пенсіонера знайшли мертвим в яру, неподалік паркану районної лікарні. Напередодні його госпіталізували з підозрою на коронавірус.