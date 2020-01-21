Дві платіжки та різні ціни в регіонах. Як українці платитимуть за газ у 2020

Квитанцій на сплату комунальних послуг побільшало. Із січня за сам газ і за його доставку українці платитимуть окремо. Крім того, відчутно зросте вартість розподілу газу. Залежно від регіону за доставку блакитного палива в домівку люди віддаватимуть від 28 коп до 2 грн за кубометр.

Натомість ціна самого газу стала приємним сюрпризом. Порівняно із січнем минулого року вона знизилася на понад 1,5 грн за куб, до 6 грн 91 коп. Це так звана гарантована ціна, що діятиме до кінця опалювального сезону.

Далі вартість блакитного палива ринок регулюватиме щомісяця. Прогнози сприятливі, завдяки продовженню транзиту через Україну ціни не зросли й тепер можуть навпаки знизитися. Деталі та роз’яснення комунальних новацій у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що суми в платіжках за опалення та гарячу воду буде знижено до 30%.

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