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Факти / Відео / Україна

Двох окупантів знищено, одного поранено: як минула доба на передовій

На передовій понад 3 десятки ворожих обстрілів, половина з них – із забороненого Мінськом озброєння.

Так минула попередня доба на фронті. Один український захисник поранений, ще один – дістав бойову травму.

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Поблизу Гранітного, Луганського, Опитного та Кам’янки російські найманці гатили з мінометів 120-го калібру. Біля Новолуганського – зафіксовано 5 ворожих обстрілів з артилерійських систем, мінометів та гранатометів.

Українські вояки дали гідну відсіч. За даними розвідки, щонайменше двох окупантів знищено та одного поранено.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що штаб ООС спростував інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк.

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