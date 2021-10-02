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Факти / Відео / Україна
Маргарита Верещагіна |

Двоє поранених і півтора десятки обстрілів: російські бойовики тримають напругу на передовій

Ситуація на фронті продовжує загострюватися. За минулу добу маємо двох поранених захисників і півтора десятка обстрілів. Під вогонь потрапили позиції наших армійців біля десяти населених пунктів. Російські найманці били з артилерії, мінометів та закидали позиції наших бійців Вогами.

Бійці ж на спостережниках ситуацію загостренням не називають. Мовляв, це війна. І тут завжди небезпечно. Особливо коли проти тебе воюють кадрові російські військові.

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З приходом посушливої осені противник вдається і до старої тактики – підпалювати полів.

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