Двоє поранених і півтора десятки обстрілів: російські бойовики тримають напругу на передовій

Ситуація на фронті продовжує загострюватися. За минулу добу маємо двох поранених захисників і півтора десятка обстрілів. Під вогонь потрапили позиції наших армійців біля десяти населених пунктів. Російські найманці били з артилерії, мінометів та закидали позиції наших бійців Вогами.

Бійці ж на спостережниках ситуацію загостренням не називають. Мовляв, це війна. І тут завжди небезпечно. Особливо коли проти тебе воюють кадрові російські військові.

З приходом посушливої осені противник вдається і до старої тактики – підпалювати полів.

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