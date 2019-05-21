Двоюрідного брата Путіна підозрюють у відмиванні $230 млрд

До відмивання грошей через естонську філію Danske Bank причетний двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна – Ігор. Про це повідомив колишній менеджер банку Говард Вілкінсон.

Загалом йдеться про відмивання $230 млрд – по 20 млн на день.

Вілкінсон, коли працював в естонській філії, виявив підозрілі операції і повідомив керівництву. Воно не відреагувало – менеджер на знак протесту звільнився.

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Нагадаємо, Ігоря Путіна підозрювали у причетності й до інших оборудок з відмиванням грошей з Росії.

Припускають, що насправді кошти призначаються для самого господаря Кремля. Згодом Danske Bank таки визнав, що естонське відділення причетне до шахрайства. 18-ти працівникам уже висунули звинувачення.

До слова, ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей Януковича.

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