Дике поле за романом Жадана виходить в прокат

Сім років підготовки, два місяці зйомок, бюджет – понад 30 млн грн. В прокат виходить українська стрічка Дике поле за мотивами романа Сергія Жадана Ворошиловград.

Це історія про 30-річного Германа, який повертається на рідний Донбас, аби знайти зниклого брата і захистити сімейний бізнес – стару бензозаправку. На неї зазіхають місцеві мафіозі. На малій батьківщині герой зустрічає друзів дитинства ,своє кохання та вирішує за все боротися до кінця.

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Над фільмом працювали 7 років. Написали 13 сценаріїв. Для продюсера і режисера Ярослава Лодигіна це перша повнометражна стрічка. Основні сцени фільму знімали на Луганщині у рідному місті автора роману Ворошиловград Сергія Жадана. Його книга перекладена п’ятьма мовами. А у 2014 за версією літературної премії ВВС Україна Ворошиловград визнано найкращим романом десятиліття.

Половину бюджету стрічки, а це 16 млн грн. профінансувало Держкіно. На допрем’єрний показ українського кіно прийшов і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман з дружиною.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що фільм Дике поле відібрали на кінофестиваль Темні ночі у Талліні.

Опубліковано Листопад, 07 в 12:04



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