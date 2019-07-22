Диктатура чи великі можливості: як Слуга народу може скористатися більшістю у ВР

Слуга народу цілком може розраховувати на монобільшість у парламенті. Про це заявив її очільник Дмитро Разумков. У штабі підрахували, що політсила може забрати аж 251 місце у новому парламенті, а це – більше, ніж проста більшість, необхідна для створення коаліції. Для України таке поняття нове. Одні побоюються, що це може загрожувати диктатурою, інші, навпаки бачать великі можливості для розвитку країни, адже не існуватиме традиційного протистояння між гілками влади.

Вже наприкінці серпня парламент може запрацювати так, як йому не вдавалося ніколи. Слуги народу, яким українці масово зізнались напередодні у любові можуть стати монобільшістю – тобто забрати щонайменше 250 парламентських голосів. Цього вистачить навіть на створення коаліції без будь-яких додаткових фракцій.

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Але все ж краще шукати союзників – так роблять у демократичному світі, – радить політолог Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко каже, партія нової влади вкрай строката і спрацюватися навіть між собою депутатам буде непросто. Та кандидатів набирали так, щоб були фахівці з більшості державних питань, тож фракція дійсно є самодостатньою. І тут експерти бачать неабиякий шанс на швидкі зміни і ухвалення радикальних законів. Адже монобільшість у Раді підтримуватиме ініціативи Президента. На блискавичні реформи сподіваються і бізнес, і наші західні партнери.

Підприємці чекають, що нова влада запровадить ринок землі, і знизить тиск влади, реально підтримають малий та середній бізнес. А ще – боротиметься з корупцією та завершить судову реформу. Це і буде найкращим закликом для інвесторів.

Та все ж краще мати стійку більшість, політолог Ігор Рейтерович радить передусім єднатися із Голосом Святослава Вакарчука. Це додаткові мінімум 20 карток і часто, спільне бачення майбутнього України. Допомогти можуть і окремі мажоритарники.

Для конституційної більшості в 300 голосів доведеться домовлятися додатково. Експерти вважають: якщо йтиметься про зближення з ЄС і НАТО, чи національну безпеку, тут допоможуть не тільки Голос, а і ЄС Порошенка та Батьківщина.

Якщо ж йтиметься про болісні для України питання пом’якшення стосунків із Росією, мовне питання чи декомунізацію – не виключено, що тоді шукатимуть підтримку в опозиційної платформи За життя. Хоча у Слуги народу запевняють – зі старими політсилами та з антиукраїнськими не єднатимуться. А всю відповідальність за вибір українців розуміють.

Нагадаємо, ЦВК опублікувала дані після підрахунку 100% бюлетенів з виборчих дільниць на закордонних округах.

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