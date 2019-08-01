Дим від пожеж у Росії досягнув Монголії: Путін відмовляється від допомоги США

Дим від російських пожеж із Сибіру досяг території Монголії. Їдкий запах уже відчули у столиці країни – Улан Баторі.

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Ліси горять у кількох районах на Далекому Сході Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував Кремлю допомогу в ліквідації масштабних пожеж. Однак Путін відмовився.

Вогонь знищив уже майже 3 мільйони гектарів лісів.

Їдким смогом затягло величезні території. Пожежники намагаються приборкати полум’я, але безрезультатно.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей.

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