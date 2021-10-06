Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Кіно
Микола Олефіренко |

Динамічні кадри та унікальні локації: як створюють екшн-серіал Круті міри

Світ поліції та криміналу, бандитські перестрілки та життя під прикриттям — все це можна буде побачити у новому екшн-серіалі з робочою назвою Круті міри. Факти ICTV побували на зніманнях, та розповідають, як це відбувається.

– Це не звичайний бойовик. Є такий французький жанр під назвою полар, коли поліціянти ганяються за злодіями. Ми працюємо в цьому прекрасному жанрі бойовика, коли хороші карають поганих,- повідомив режисер Андрій Іванов.

Екшн-серіал знімають лише однією камерою, аби глядач міг відчути себе на місці героїв. Оператор фільму Тетяна Дудник робить кадри максимально динамічними. У серіалі майже відсутні статичні кадри. 

Аби знята картинка була оригінальною та різноплановою, творці креативно підійшли до знімання. Кожна обрана локація — унікальна. Раніше на цих місцях не знімали жодного серіалу чи кінофільму. До деяких локацій знімальній групі доводилося добиратися бездоріжжям по декілька годин.  

– Недобудований завод, до якого практично неможливо дістатися. Територією локації доводилося пересуватися спеціальними авто — вони перевозили техніку, щоб зняти саме там, де ми хочемо,- розповів директор знімальної групи Євген Островський.

Акторів для телесеріалу обирали ретельно. Всі ролі виконують професіонали – Владислав Нікітюк, Віталій Салій та Дарина Єгоркіна. 

– Я єдина жінка поліціянтка. Тут також знімаються й інші дівчата, але я капітан поліції – це мені дуже імпонує — ділиться враженнями акторка Дарина Єгоркіна.

Головний герой серіалу теж не проти поборотися з поганими хлопцями.

– Я граю героя, який робить усе, щоб захистити свою сім’ю і покарати зло, — розповідає актор Владислав Нікітюк.

Сценарій та назву серіалу творці поки тримають у секреті. Відомо лише те, що глядачі ICTV зможуть побачити бойовик в ефірі наступного року.

Читайте
Серіал Дільничний з ДВРЗ: подробиці та дата виходу 2 сезону

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Творці Паперового будинку показали перші 15 хвилин фінального сезону
Творці Паперового будинку показали перші 15 хвилин фінального сезону
Серіал Дільничний з ДВРЗ: подробиці та дата виходу 2 сезону
Серіал Дільничний з ДВРЗ: подробиці та дата виходу 2 сезону
Що подивитися на вихідних: топ-5 серіалів від Євгена Кота
Що подивитися на вихідних: топ-5 серіалів від Євгена Кота
Перемогти або померти: Netflix показав трейлер 5-го сезону серіалу Паперовий будинок
Перемогти або померти: Netflix показав трейлер 5-го сезону серіалу Паперовий будинок
Посиденьки в кафе і яскраві вбрання: кадри зі зйомок серіалу Секс і місто 2021
Посиденьки в кафе і яскраві вбрання: кадри зі зйомок серіалу Секс і місто 2021
Помре чи залишиться живий? Тизер серіалу Кріпосна. Жадана любов спричинив резонанс
Помре чи залишиться живий? Тизер серіалу Кріпосна. Жадана любов спричинив резонанс
Які фільми та серіали варто подивитися влітку: топ-10 від міністра Ткаченка
Які фільми та серіали варто подивитися влітку: топ-10 від міністра Ткаченка
Netflix показав перший трейлер нового сезону серіалу Відьмак
Netflix показав перший трейлер нового сезону серіалу Відьмак
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка