Динамічні кадри та унікальні локації: як створюють екшн-серіал Круті міри

Світ поліції та криміналу, бандитські перестрілки та життя під прикриттям — все це можна буде побачити у новому екшн-серіалі з робочою назвою Круті міри. Факти ICTV побували на зніманнях, та розповідають, як це відбувається.

– Це не звичайний бойовик. Є такий французький жанр під назвою полар, коли поліціянти ганяються за злодіями. Ми працюємо в цьому прекрасному жанрі бойовика, коли хороші карають поганих,- повідомив режисер Андрій Іванов.

Екшн-серіал знімають лише однією камерою, аби глядач міг відчути себе на місці героїв. Оператор фільму Тетяна Дудник робить кадри максимально динамічними. У серіалі майже відсутні статичні кадри.

Аби знята картинка була оригінальною та різноплановою, творці креативно підійшли до знімання. Кожна обрана локація — унікальна. Раніше на цих місцях не знімали жодного серіалу чи кінофільму. До деяких локацій знімальній групі доводилося добиратися бездоріжжям по декілька годин.

– Недобудований завод, до якого практично неможливо дістатися. Територією локації доводилося пересуватися спеціальними авто — вони перевозили техніку, щоб зняти саме там, де ми хочемо,- розповів директор знімальної групи Євген Островський.

Акторів для телесеріалу обирали ретельно. Всі ролі виконують професіонали – Владислав Нікітюк, Віталій Салій та Дарина Єгоркіна.

– Я єдина жінка поліціянтка. Тут також знімаються й інші дівчата, але я капітан поліції – це мені дуже імпонує — ділиться враженнями акторка Дарина Єгоркіна.

Головний герой серіалу теж не проти поборотися з поганими хлопцями.

– Я граю героя, який робить усе, щоб захистити свою сім’ю і покарати зло, — розповідає актор Владислав Нікітюк.

Сценарій та назву серіалу творці поки тримають у секреті. Відомо лише те, що глядачі ICTV зможуть побачити бойовик в ефірі наступного року.

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