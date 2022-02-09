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Дипломатичний десант: до Києва їде голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау

Олена Фроляк

Дипломатичний десант до Києва на тлі російської ескалації на кордоні продовжується.

Так, 9 січня столицю України відвідав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено. На зустрічах із президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою обговорили посилення обороноздатності України на тлі російської агресії.

Для Кремля останніми місяцями стало справжнім сюрпризом, що підтримку Києву надає так багато країн, розташовані далеко від східного флангу НАТО, зауважив Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами.

Вже завтра Київ відвідають голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. А в понеділок Україна чекає на приїзд канцлера Німеччини – Олафа Шольца. Дипломат запевнив, що Еммануель Макрон не чинив жодного тиску на президента Зеленського щодо поступок Росії. Також не йшлося про відмову Києва від вступу до НАТО.

Завтра у Берліні відбудеться зустріч радників країн нормандської четвірки, які намагатимуться розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Проте в жодному форматі Україна не погодиться на перетин червоних ліній, чітко позначених Києвом.

– Ми не виконуватимемо Мінські угоди на російських умовах. Це не означає, що ми не виконуватимемо Мінські угоди в принципі. Але виконувати їх у російській інтерпретації – зокрема через діалог з “ДНР” і “ЛНР”, на чому категорично наполягає Росія, ми не будемо, – запевнив Кулеба.

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