Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Директора табору Вікторія, де згоріли діти, відпустили під домашній арешт

Директора сумнозвісного одеського дитячого табору Вікторія, у якому у вересні 2017 року згоріли три маленькі дівчинки, суд відпустив під цілодобовий домашній арешт.

Петрос Саркісян був у слідчому ізоляторі більше двох років. Його звинувачують у службовому недбальстві, яке спричинило тяжкі наслідки. Проте сам він провину не визнає.

Читайте: На згарищі табору Вікторія знайшли останки дітей

Пожежа сталася через залишений без нагляду увімкнений кип’ятильник в кімнаті керівниці дитячого ансамблю Тетяни Єгорової. Нині жінка ховається від слідства за кордоном.

Відповідальну за пожежну безпеку виховательку Наталю Янчик суд визнав винною. Їй присудили три роки умовно. На лаві підсудних також чиновники від ДСНС та міської адміністрації.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що табір Вікторія відкрився після пожежі та прийняв дітей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Прийшли сотні. В Одесі прощаються із загиблим на Троїцькій рятувальником Шатохіним
В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Гончарук відсторонив керівника ДСНС Одещини
Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі
Спи спокійно, синочок: ідентифікували ще одну жертву пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі: люди приносять квіти на місце трагедії, розбирання завалів триває

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка