Директора табору Вікторія, де згоріли діти, відпустили під домашній арешт

Директора сумнозвісного одеського дитячого табору Вікторія, у якому у вересні 2017 року згоріли три маленькі дівчинки, суд відпустив під цілодобовий домашній арешт.

Петрос Саркісян був у слідчому ізоляторі більше двох років. Його звинувачують у службовому недбальстві, яке спричинило тяжкі наслідки. Проте сам він провину не визнає.

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Пожежа сталася через залишений без нагляду увімкнений кип’ятильник в кімнаті керівниці дитячого ансамблю Тетяни Єгорової. Нині жінка ховається від слідства за кордоном.

Відповідальну за пожежну безпеку виховательку Наталю Янчик суд визнав винною. Їй присудили три роки умовно. На лаві підсудних також чиновники від ДСНС та міської адміністрації.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що табір Вікторія відкрився після пожежі та прийняв дітей.

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