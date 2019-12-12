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Дискотека прямо в басейні. Як в Буковелі відкривали сезон катань

Мальовничі краєвиди, яскравий сніг, лижі, сноуборди і справжня музична локація. Голосно та феєрично у Буковелі відзначили початок сезону катань.

Спеціально на відкриття запросили учасників музично-спортивного Z-games, які провели купу екстремальних зимових майстер-класів.

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Туристи захоплення не приховують – нарешті можна відкрити для себе світ лижного катання, а ще й з такими вчителями.

Загалом святкування тривало три дні і три ночі. Вдень – на лижах і бордах, вночі – з дискотекою просто в басейні.

Найяскравішою зіркою цих днів став співак Куліо, який подарував свої хіти відпочивальникам. В Буковелі кажуть, що це лише початок і збираються епічно запалювати весь сезон.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як самостійно обрати екіпірування для сноуборда, зокрема дошку, кріплення та одяг для катання.

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