Дискотеки у Вінниці та свято в Одесі: як у регіонах України порушують карантин

В Україні не поліпшується ситуація з коронавірусом, через це у низці регіонів діють жорсткі обмежувальні заходи. Але представники бізнесу та пересічні громадяни продовжують нехтувати ними.

На Харківщині, де запровадили червону зону, громадський транспорт має бути заповненим на 50%, але місцеві мешканці не звертають на це увагу та за звичкою переповнюють салони.

А на Вінничині усі вихідні на повну працювали нічні клуби та дискотеки. За тиждень у місті виписали 600 штрафів, звітує Нацполіція.

Читайте: Ляшко назвав регіони України, яким не потрібен локдаун

На Одещині – також червона зона, але це не завадило провести реконструкцію боїв, присвячених 77-й річниці звільнення обласного центра. Люди почали самостійно збиратися, щоб подивитися на шоу, забувши про дистанцію та засоби індивідуального захисту.

Карантин в Україні

З лютого в Україні діє модель адаптивного карантину.

Нині у червоній зоні перебувають 11 областей та Київ.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.