Дистанційна хірургія та керування автобусами: коли запустять 5G в Україні

У Києві демонструють унікальні можливості супершвидкісної мережі 5G. З нею можливості мобільного зв’язку стануть космічними. Технологія дозволить керувати безпілотними автобусами, водити автівку на відстані тисяч кілометрів.

Завдяки новітньому обладнанню в Києві створили простір 5G з космічною швидкістю понад 26 гігабіт на секунду. З таким сигналом скачати всі серії Гри престолів можна за лічені секунди, а всі електроні версії книг – всього за кілька хвилин.

Дистанційна хірургія – ще одна можливість, яка стане доступною завдяки 5G. Хірург в операційній зможуть користуватися віртуальним скальпелем.

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Вітчизняні оператори зв’язку вже почали готуватися до 5G. Вже є закон про запровадження з наступного року.

Нагадаємо, одним з останніх указів президента Петра Порошенка стало введення графіка, згідно з яким 5G повинні запустити в Україні вже у 2020 році. Факти ICTV дізналися, наскільки реально це зробити і що зміниться з приходом нової технології.

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